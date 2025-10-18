پخش زنده
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی «نگین مقاومت» با حضور ۲۰ گروه نمایشی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛محمدحسن زمانیان، مسئول مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج استان اصفهان، در حاشیه این مراسم گفت: این جشنواره از اردیبهشتماه امسال با ابلاغ فرمانده سپاه استان آغاز شد و هدف آن حضور فعال پایگاههای بسیج در عرصه نمایش و تئاتر است.
وی افزود: در دورههای گذشته بیشتر گروههای حرفهای و بسیج هنرمندان متولی اجرا بودند، اما این بار پایگاهها و حوزههای بسیج به طور مستقیم وارد عرصه تولید آثار نمایشی شدهاند.
زمانیان با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی در شاهینشهر برای گروههای شرکتکننده خاطرنشان کرد: این گروهها در تابستان امسال آثار نمایشی خود را تولید و تمرین و در قالب جشنواره به روی صحنه اجرا کردند.