مسئول مؤسسه قرآنی بیتالاحزان حضرت زهر ا (س) با اشاره به پایان یازدهمین دوره طرح ملی «رحله»، آن را گامی مؤثر برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان و تحقق مطالبه رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بیتالاحزان حضرت زهرا (س)، یازدهمین دوره طرح ملی رحله (حفظ شبانهروزی اجزاء قرآن کریم در تابستان) که بزرگترین رویداد قرآنی تابستانه کشور به شمار میرود، پس از ۴۶ روز برگزاری به کار خود پایان داد.
حجتالاسلام علیرضا شاهسونی مدیر مسئول مؤسسه قرآنی فرهنگی بیتالاحزان حضرت زهرا (س) با اشاره به روند اجرایی این طرح گفت: فرآیند یازدهمین دوره رحله از ۱۰ اردیبهشت سال جاری با آغاز ثبتنام کلید خورد و پس از برگزاری مصاحبههای گزینشی، دوره به صورت رسمی از ۱۶ تیرماه در ۴۰ مرکز شبانهروزی در ۱۲ استان آغاز شد و تا ۳۱ مرداد ماه ادامه پیدا کرد.
حجتالاسلام شاهسونی افزود: این طرح در تابستان امسال با استقبال بیش از دو هزار و ۵۷۰ نوجوان و جوان علاقهمند از سراسر کشور مواجه شد که پس از گذراندن مراحل گزینش، نهایتاً هزار و ۴۴۶ نفر برای شرکت در این دوره فشرده پذیرفته شدند و در پایان یک هزار و ۲۷۰ قرآنآموز موفق به اتمام دوره و پیوستن به خانواده بزرگ حافظان قرآن کریم شدند.
وی با اشاره به دستاوردهای این دوره ادامه داد: از میان فارغالتحصیلان این دوره، ۶۳۸ نفر موفق به حفظ یک جزء، ۳۷۰ نفر حافظ دو جزء، ۱۹۰ نفر حافظ سه جزء و ۷۲ نفر نیز موفق به حفظ چهار جزء از کلام الله مجید شدند.
مدیر مسئول مؤسسه بیتالاحزان حضرت زهرا گفت: یکی از نکات این دوره برگزاری دوره در هشت مرکز تخصصی ویژه بانوان در شهرستانهای مختلف بود که با استقبال بسیار خوبی روبهرو شد که نشان از اشتیاق بانوان کشورمان برای فراگیری معارف قرآنی دارد.
حجتالاسلام شاهسونی هدف از برگزاری این طرح را فراتر از حفظ صرف آیات قرآن دانست و تصریح کرد: در دنیای امروز که با تهاجم فرهنگی گسترده مواجه هستیم، آشنایی عمیق جوانان با معارف قرآنی و تقویت باورهای دینی یک ضرورت است. از این رو، در کنار کلاسهای آموزشی، برنامههای فرهنگی و تربیتی متنوعی همچون جلسات هفتگی اخلاق، محافل انس با قرآن، هیئتهای مذهبی، اردوهای تفریحی و زیارتی (حداقل دو مورد در طول طرح) و برنامههای ورزشی روزانه برای قرآنآموزان تدارک دیده شد تا ضمن تجربه سبک زندگی دینی، خاطرهای شیرین از انس با قرآن در ذهنشان ماندگار شود.
عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور دربارۀ فرآیند اعطای مدرک به حافظان گفت: پس از پایان دوره و قبولی در آزمونهای نهایی حفظ، ترجمه و مفاهیم، گواهینامه پایان دوره به صورت الکترونیکی صادر شده و قرآنآموزان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع مدیریت اطلاعات مؤسسه بیتالاحزان، مدرک خود را با امضای الکترونیک دریافت کنند.
مسئول مؤسسه بیتالاحزان با نگاهی به کارنامه برگزاری این طرح طی یک دهه گذشته، افزود: طرح ملی رحله که اکنون یازدهمین سال برگزاری خود را پشت سر گذاشته، به شجره طیبه و جریانساز فرهنگی در کشور تبدیل شده است.
حجتالاسلام شاهسونی ادامه داد: طی یازده سال، بیش از ۲۴ هزار نفر برای شرکت در طرح ثبتنام کردهاند که از این میان، حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر موفق به حفظ اجزاء قرآن کریم شدهاند. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از کادر آموزشی و اجرایی دورههای اخیر، خود از دانشآموختگان و رویشهای همین طرح در سالهای گذشته هستند که این امر نشان از به ثمر نشستن این حرکت بزرگ قرآنی دارد.
وی با قدردانی از همۀ میزبانان، مدیران، استادان، دستاندرکاران و خیرینی که در برگزاری این طرح ملی مشارکت داشتند، ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای روزافزون مردمی و نهادهای فرهنگی، این موج قرآنی در سراسر کشور گسترش یابد و در آیندهای نزدیک شاهد تحقق کامل مطالبه مقام معظم رهبری در تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم باشیم.