۵ میلیون و ۹۹۶ هزار تن کالا در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ از استان البرز جابه جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرپرست معاونت حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه ۵ میلیون و ۹۹۶ هزار تن کالا در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ از استان البرز جابه جا شده است گفت: امسال ۵۴۸ هزار فقره بارنامه صادر شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی ۷ میلیون ۳۲۸ هزار تن کالا وارد استان البرز شده که این آمار افزایش ۳۹ درصدی وارات کالا را به استان البرز نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

علی نفری گفت: عمده محصولات جابجا شده از البرز انواع محصولات کشاورزی، فراورده‌های نفتی و لبنی و مواد معدنی بوده است.