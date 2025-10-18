بسیج ادارات و کارمندان در راستای توسعه مدیریت و منابع انسانی، آماده کمک به کشور است.

بسیج ادارات و کارمندان، آماده کمک به توسعه مدیریت و منابع انسانی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور در دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد گفت: براساس قانون پنجم توسعه، بسیج ادارات و کارمندان آماده کمک به کشور است تا بتوان مدیرانی در تراز نظام و مردم داشت؛ زیرا اعتماد جامعه به مسئولان، باعث تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.

سرهنگ حسن صنعتکاران همچنین نگاه اعتقادی رئیس جمهور به انسجام و همدلی را یک اتفاق و فرصت ارزشمند خواند و فعالیت‌های استانداری خراسان رضوی در ارتباط با کشور‌های خارجی و دیپلماسی اقتصادی را قابل تحسین دانست.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: از طریق فعال کردن ظرفیت‌های خراسان رضوی می‌توان به توسعه ملی کمک کرد.

مظفری افزود: بخشی از ظرفیت‌های کشور در خراسان رضوی وجود دارد و درصدیم از طریق فعال سازی آنها، توسعه ملی را رقم بزنیم که اگر کاری نکنیم، در واقع در حق ملت ظلم کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه نگاه ما در خدمت در منصب استانداری فراتر از مباحث اداری است، تصریح کرد: فرصت کار در کشور و استان‌ها در همین شرایط دشوار وجود دارد؛ محور شرق کشور می‌تواند بخشی از بار مرکز را به دوش بگیرد و در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم نشان داد که این مهم، ضروری است و باید به دور از جدال و با انسجام برای توسعه کشور اقدام کرد.

مظفری بیان کرد: ما هر چه داریم به برکت حضور مردم و رشادت شهدا و ایثارگران است و معتقدیم که هر بخش از کشور با چالش مواجه شود، باید کمک کنیم و خدمت در خراسان رضوی که مفتخر به داشتن بارگاه امام رضا (ع) است، را نیز غنیمت می‌شمریم.

این مقام مسئول تصریح کرد: هیچ‌یک از مدیران و مسئولان را به اجبار در منصب مدیریتی نگذاشته ایم و آنها با آگاهی کامل از شرایط کنونی مسئولیت را پذیرفته‌اند؛ بنابرین اگر ایمان به کار کردن نداریم، باید جای خود را به افراد شایسته بدهیم.