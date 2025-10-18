به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که عصر امروز در سالن الغدیر استانداری گیلان در رشت برگزار شد از ۵ واحد تولیدی نمونه استان، ۴ واحد شایسته تقدیر کیفی، دو مدیر کنترل کیفی نمونه استانی و یک آزمایشگاه کالیبراسیون شایسته تقدیر استانی، تجلیل شد.

استاندار در این مراسم با تبریک روز جهانی استاندارد، گفت: تفاوت اصلی کشور‌های توسعه یافته و توسعه نیافته، پیش بینی پذیر بودن رفتار آن هاست که مهم‌ترین مولفه اش موضوع استاندارد است.

هادی حق شناس با بیان اینکه اکنون در عصر اطلاعات و دهکده جهانی، استاندارد یک الزام و اجبار نیست، بلکه جزئی از زندگی است، افزود: استاندارد، زندگی را لذت بخش‌تر می‌کند به عنوان مثال اگر خودرو‌های با استاندار تولید شود جلوی بسیاری از کشته‌ها و معلولیت‌ها گ فته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دنیای رقابتی امروز همه به دنبال کالای با استاندار بالا یعنی برند هستند، گفت: ایزو و استاندارد به عنوان یک زبان مشترک در دنیا بااهمیت این موضوع که منجر به اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود، تاکید می‌کند.

استاندار با اعلام اینکه بیش از ۵ میلیاردتومان امسال در زمینه استاندارد تخصیص داده شده، گفت: اگر زمینی برای ایجاد آزمایشگاه در استان موجود باشد که اداره کل استاندارد، ادارات و بخش‌های خصوصی بخواهند تا کالا با استاندارد بین المللی تولید کنند، کمک خواهیم کرد.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران هم در این مراسم با اشاره به اهمیت استاندارد گفت: هر چیز با اهمیت در هر تشکیلاتی باید در ساختار هم مورد اهمیت و مورد حمایت قرار بگیرد.

جمشید اشتری با بیان اینکه ایران در بین ۱۶۸ عضو ایزو، در رتبه ۲۰ قرار دارد، افزود: همکاران ما در نهاد‌های تخصصی و کمیته‌های فنی برای تدبیر استاندارد‌های بین المللی مستقیم و غیر مستقیم به طور مستمر فعالیت می‌کنند و این همکاری مشترک برای ارتقای استاندارد که نقش حیاتی در زندگی مردم دارد، روز به روز توسعه می‌یابد.

مدیر کل استاندارد گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه شعارامسال روز جهانی استاندارد، «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر، مشارکت برای تحقق اهداف»، است، گفت:امروز مشتریان به دنبال کیفیت و مطلوبیت کالا هستند.

مهدی محمدی کوچصفهانی با بیان اینکه متوسط استاندارد‌ تر خیص کالای وارداتی ۷ روز و کالای صادراتی ۴ روز در نظر گرفته شده است، گفت: ما این رقم را در مورد کالای وارداتی به یک و دو دهم و در مورد کالای صادراتی به ۲ دهم کاهش دادیم.

وی با اشاره به اهمیت سند راه توسعه نظام استاندارد و کیفیت گفت: آموزش و ترویج در کنار استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی از جمله مواردی که برای ارتقای استاندارد، در دستور کار داریم.

رئیس خانه صنعت و معدن گیلان هم در این مراسم با بیان اینکه استاندارد ریشه در فرهنگ و وجدان کاری ما دارد، گفت: استاندارد به ما یاد آوری می‌کند که کیفیت تصادفی نیست نتیجه انضباط، دانش و تعهد است.

فرهمند پور علی با بیان اینکه استاندارد احساس آرامش و اطمینان می‌دهد، افزود: استاندارد موجب اعتماد اجتماعی می‌شود که به عنوان یک سرمایه اجتماعی قابل مقایسه نیست.

وی همچنین بر لزوم نظارت بر آزمایشگاه‌ها و آموزش در این زمینه تاکید کرد.