روستای جهانی کندلوس؛ نگین گردشگری مازندران

روستای تاریخی و تماشایی کندلوس در دل دامنه‌های سرسبز البرز، پس از سال‌ها تلاش برای پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی‌اش، سرانجام در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسید. این روستای کهن از توابع شهرستان نوشهر در استان مازندران، با کوچه‌های سنگ‌فرش‌شده، خانه‌های چوبی با پنجره‌های آبی، موزه مردم‌شناسی کم‌نظیر و چشم‌اندازهای چهارفصل خود، نمونه‌ای درخشان از زیست اصیل ایرانی در دل طبیعت است. گفتنی است، ثبت جهانی کندلوس، علاوه بر پاسداشت هویت و اصالت فرهنگی ایران، گامی بزرگ در جهت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شمال کشور به جهان به شمار می‌رود.

عکاس : محمد سلطانی