به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های پیکان و آلومینیوم اراک امروز (شنبه) در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود تیم آلومینیوم به پایان رسید.

تک گل این مسابقه را، امین جهان کهن در دقیقه ۳۸ با یک شوت زیبا از پشت محوطه جریمه به ثمر رساند تا شاگردان مجتبی حسینی پس از سه شکست در هفته‌های ابتدایی، حالا چهارمین پیروزی متوالی خود را به دست بیاورند و با ۱۲ امتیاز به رده دوم جدول صعود کنند.

محمد خلیفه دروازه‌بان ملی‌پوش تیم آلومینیوم اراک با دو واکنش بسیار خوب و دیدنی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بسته نگه داشتن دروازه‌اش و پیروزی تیم آلومینیوم در این بازی داشت.

تیم پیکان هم با تحمل سومین شکست پیاپی خود با هفت امتیاز در جایگاه یازدهم جدول باقی ماند.

قضاوت دیدار پیکان تهران - آلومینیوم اراک را غلامرضا ادیبی بر عهده داشت. او در این مسابقه به میثم تیموری از تیم پیکان کارت زرد نشان داد.