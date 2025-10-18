به گفته استاندار، در این همایش باید به‌طور ویژه روی «چه باید کردها» تمرکز شود تا راهکار‌های عملی برای مقابله با کاهش جمعیت ارائه شود.

استاندار با بیان اینکه زنگ خطر جمعیت در استان به صدا درآمده، تأکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم قدرت کشور، جمعیت آن است. در حالی که پیش‌بینی‌ها از کاهش جمعیت ایران در آینده حکایت دارد، کشور‌های همسایه مانند پاکستان و عراق با رشد جمعیتی مواجه هستند.

استاندار با تأکید بر اهمیت بستر اقتصادی، اظهار داشت که تأمین مسکن و شغل برای جوانان مقدم بر اقدامات صرفاً فرهنگی در حوزه جوانی جمعیت است و از اهدای بیش از ۲۶۰۰ قطعه زمین تنها در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

استاندار در تشریح رویکرد اصلی استان در حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، گفت: در بحث جوانی جمعیت، ارایه زمین مهمتر از اقدامات فرهنگی است. باید بستر‌های اقتصادی، یعنی فراهم کردن شغل و مسکن برای جوانان، در راستای تحقق اهداف جمعیتی فراهم شود.

استاندار افزود: «ز ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد هزار و ۶۱۱ قطعه زمین به متقاضیان اهدا شد.

استاندار ادامه داد: با تخصیص منابع بیشتر، اهدای زمین از ابتدای سال ۱۴۰۴ سرعت گرفت و تا کنون تعداد ۲ هزار و ۶۱۱ قطعه زمین اهدا شده است.

وی در خصوص آمار متقاضیان و وضعیت تخصیص زمین گفت: تا این لحظه، تعداد کل متقاضیان ثبت‌نام کننده ۷ هزار و ۱۲ نفر هستند که شامل هزار و ۷۰۹ خانواده چهار فرزند و ۵ هزار و ۳۰۳ خانواده سه فرزند است.

استاندار افزود: در حال حاضر، حدود ۳ هزار و ۹۰۲ نفر موفق به دریافت زمین شده‌اند که این رقم معادل حدود ۴۰ درصد از کل متقاضیان است و سه هزار و ۱۱۰ نفر دیگر در انتظار تخصیص زمین هستند.