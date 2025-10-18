لزوم توجه ویژه برای درمان جمعیت نابارور استان قزوین
استاندار با هشدار درباره کاهش نرخ باروری در استان گفت: حمایت و درمان جمعیت نابارور استان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری در جلسه شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داد دانشگاه علوم پزشکی استان، همایشی با محوریت سبک زندگی و جوانی جمعیت برگزار کند.
به گفته استاندار، در این همایش باید بهطور ویژه روی «چه باید کردها» تمرکز شود تا راهکارهای عملی برای مقابله با کاهش جمعیت ارائه شود.
استاندار با بیان اینکه زنگ خطر جمعیت در استان به صدا درآمده، تأکید کرد: یکی از شاخصهای مهم قدرت کشور، جمعیت آن است. در حالی که پیشبینیها از کاهش جمعیت ایران در آینده حکایت دارد، کشورهای همسایه مانند پاکستان و عراق با رشد جمعیتی مواجه هستند.
استاندار با تأکید بر اهمیت بستر اقتصادی، اظهار داشت که تأمین مسکن و شغل برای جوانان مقدم بر اقدامات صرفاً فرهنگی در حوزه جوانی جمعیت است و از اهدای بیش از ۲۶۰۰ قطعه زمین تنها در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
استاندار در تشریح رویکرد اصلی استان در حمایت از خانوادههای دارای فرزند، گفت: در بحث جوانی جمعیت، ارایه زمین مهمتر از اقدامات فرهنگی است. باید بسترهای اقتصادی، یعنی فراهم کردن شغل و مسکن برای جوانان، در راستای تحقق اهداف جمعیتی فراهم شود.
استاندار افزود: «ز ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد هزار و ۶۱۱ قطعه زمین به متقاضیان اهدا شد.
استاندار ادامه داد: با تخصیص منابع بیشتر، اهدای زمین از ابتدای سال ۱۴۰۴ سرعت گرفت و تا کنون تعداد ۲ هزار و ۶۱۱ قطعه زمین اهدا شده است.
وی در خصوص آمار متقاضیان و وضعیت تخصیص زمین گفت: تا این لحظه، تعداد کل متقاضیان ثبتنام کننده ۷ هزار و ۱۲ نفر هستند که شامل هزار و ۷۰۹ خانواده چهار فرزند و ۵ هزار و ۳۰۳ خانواده سه فرزند است.
استاندار افزود: در حال حاضر، حدود ۳ هزار و ۹۰۲ نفر موفق به دریافت زمین شدهاند که این رقم معادل حدود ۴۰ درصد از کل متقاضیان است و سه هزار و ۱۱۰ نفر دیگر در انتظار تخصیص زمین هستند.
جوانی جمعیت، عامل اقتدار ملی است؛ همه مردم باید این مسئله را جدی بگیرند
نماینده ولی فقیه با تأکید بر اینکه جوانی جمعیت یکی از دغدغههای اصلی مسئولان کشور است، هشدار داد که در صورت عدم توجه جدی، کشور در آیندهای نه چندان دور با بسته شدن «پنجره جمعیتی» و خطر کاهش و پیری جمعیت در سه تا چهار دهه آینده مواجه خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط نهادهای مختلف تصریح کردند: نهادها و دستگاههای مختلف گزارش عملکرد خود را ارائه دادند؛ تلاشها صورت گرفته، ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم.
نماینده ولی فقیه تأکید کردند که این امر صرفاً وظیفه دولت نیست و افزود: جوانی جمعیت صرفاً کار دولت نیست و همه مردم باید این مسئله را جدی بگیرند.
وی بر اهمیت استراتژیک این موضوع تأکید کردند: در سی چهل سال آینده با خطر کاهش و پیری جمعیت مواجه میشویم. خود جمعیت یکی از عوامل اقتدار کشور است و همگان باید این مسئله را جدی بگیرند و درک کنند و هر کس به سهم خودش وظیفه اجتماعی، ملی و دینی را در این زمینه انجام دهد.
حجت الاسلام مصطفی نیا رئیس دادگستری استان هم گفت: در شش ماهه نخست امسال ۳ هزار و ۲۴۳ ازدواج ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۹ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی افزود: تعداد طلاقها در این مدت هزار و ۴۴۱ مورد بوده که نسبت به هزار و ۴۸۷ مورد ثبت شده در مدت مشابه پارسال، کاهشی جزئی را تجربه کرده است.
رئیس دادگستری با تأکید بر یک معضل جدی، عنوان کرد که سقط جنین در استان ماهیتی باندی دارد و باید با این شبکهها برخورد قاطع صورت گیرد.
حجت الاسلام پور آرین، مدیر کل تبلیغات استان هم از برگزاری رویدادهای مسئلهمحور، از جمله رویداد رسانهای «نفس» با هدف پیشگیری از سقط جنین و برگزاری رویداد هنری «نقش نگار» با هدف نگاشت پیامهای فرزندآوری خبر داد.
وی افزود: برنامهریزی برای برگزاری رویداد «صبا» که ویژه واسطههای ازدواج است و همچنین صدور مجوز برای مراکز همسانگزینی؛ در حال حاضر سه مرکز همسانگزینی در استان فعال هستند.
فرمانده سپاه استان هم گفت: در حوزه درمان ناباروری، ما موفق شدیم ۵۶۷ زوج نابارور را بیمه کنیم و آنها را به مراکز درمانی معرفی کرده و تسهیلات لازم را پرداخت نماییم.
فرمانده سپاه تصریح کرد: در کنار فعالیتهای فرهنگی، رصد و برخورد قانونی با یک مرکز فروش داروی سقط جنین نیز انجام شد تا با این رویه مقابله کنیم.
وی همچنین به اقدامات حمایتی ویژه برای پاسداران متأهل اشاره کرد و گفت: اولویت اصلی ما تخصیص مسکن به پاسداران متأهل است و برای خانوادههای پاسداران دارای سه فرزند و بیشتر، امتیاز ویژه مسکن در نظر گرفته شده است.
سردار رفیعی اتانی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای مالی و تسهیلاتی اشاره کرد و افزود: کمک هزینه ازدواج به سربازان پرداخت میشود و به منظور تشویق به تشکیل خانواده، بخشش اضافه خدمت نیز برای سربازان متأهل در نظر گرفته شده است.
این اقدامات همراه با برگزاری کارگاههای پیش از ازدواج، ایجاد مراکز مشاوره و فضاسازی تبلیغات محیطی در سطح استان به اجرا درآمده است.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که نیمبها شدن بلیط موزهها، ارائه بلیط سفر رایگان و اجرای مرخصی زایمان از جمله وظایف سازمان میراث فرهنگی در راستای ترویج فرزندآوری است که باید فوراً اجرا شوند.
در پایان مراسم قرار گاه راهبری مساجد به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور رییس جمهور افتتاح شد.