رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: برنامهریزی برای جذب گردشگر، باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حرمتالله رفیعی با تاکید بر اینکه «ثبتجهانی روستاهای گردشگری، دروازهای برای معرفی هویت فرهنگی و تمدنی ایران به جهانیان است»، گفت: تحقق این هدف نیازمند همافزایی دولت، بخشخصوصی و رسانههاست تا تصویر واقعی از ظرفیتهای گردشگری کشور در سطح بینالمللی ترسیم شود.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به برنامههای حوزه گردشگری برای ثبتجهانی روستاهای کندلوس، سهیلیه و شفیعآباد افزود : منهای وظایفی که وزارت میراثفرهنگی و بخش گردشگری بر عهده دارد، دولت نیز باید در این عرصه پیشقدم شود و بسترهای لازم برای تسهیل فرآیند ثبت جهانی و معرفی این مناطق را فراهم کند.
رفیعی با تاکید بر دشواریهای مسیر ثبت جهانی افزود: ثبت در فهرست جهانی به سادگی میسر نیست و مستلزم طی مسیرهای کارشناسی، تهیه مستندات دقیق و رعایت استانداردهای بینالمللی است تا نام این روستاها با هویت اصیل ایرانی در فهرست جهانی ماندگار شود.
وی گفت : بخش خصوصی نقش کلیدی در معرفی جاذبههای گردشگری دارد. باید برنامهریزی دقیق برای معرفی این ظرفیتها به گردشگران خارجی انجام شود، چرا که ذائقه گردشگران کشورها متفاوت است؛ برخی به جاذبههای فرهنگی علاقهمندند و برخی به گردشگری ساحلی. اما بدون شک، گردشگری فرهنگی سهم مهمتری در معرفی ایران اصیل دارد.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به نقش برجسته رسانهها در این فرآیند افزود : رسانهها بازوی فکری و اجرایی بخش گردشگری هستند. همکاری مؤثر رسانهها با بخش خصوصی میتواند نقش بیبدیلی در جذب گردشگر، ایجاد تصویر مثبت از ایران و معرفی دستاوردهای فرهنگی کشور ایفا کند.
رفیعی گفت : ثبت جهانی این مناطق در حقیقت نوعی معرفی بینالمللی از کشور است؛ خوشبختانه این مسیر با موفقیت طی شده و باید این روند به شکل مستمر ادامه یابد. پیشنهاد من این است که ماهیانه دستکم یک منطقه برای ثبت جهانی آماده و معرفی شود. این فرآیند نه تنها ارتباطی با تحریمها ندارد، بلکه فرصتی برای خنثیسازی آثار آنها از طریق دیپلماسی فرهنگی است.
وی تاکید کرد: برنامهریزی برای جذب گردشگر باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد. نقش رسانهها در این مسیر بیبدیل است و ما در بخش خصوصی آمادهایم با همکاری رسانههای حرفهای، تصویر واقعی و درخشان از ایران را به جهانیان عرضه کنیم.