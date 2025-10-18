المپیاد ورزشی درون مدرسهای همزمان با کشور از امروز ۲۶ مهر همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر آغاز به کار کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، به گفته معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان، المپیاد ورزشی درون مدرسهای در ۱۵ رشته و با مشارکت ۵۰ درصد دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی اجرا میشود. علی فکی با بیان اینکه این رقابت تا اردیبهشت سال آینده ادامه دارد، افزود: ابتدا المپیادهای درون مدرسهای و سپس به ترتیب برون مدرسهای، منطقهای، کشوری، انتخابی تیم ملی و مسابقات آسیایی و جهانی برگزار خواهد شد.