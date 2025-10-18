به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی از تا ۲۷ مهر ماه فرصت دارند تا از سمت و مسولیت فعلی خود استعفا دهند و این استعفا باید مورد پذیرش قرار گیرد.

به گفته ابوذر عطاپور رئیس ستاد انتخابات استان کرمان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ به صورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌شود و ۳ هزار و ۳ شعبه اخذ رأی در استان پیش‌بینی شده است.