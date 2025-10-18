پخش زنده
فرمانده انتظامي اميديه از توقيف يک دستگاه خودرو سواري و کشف 30 کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی رحیمی گفت: ماموران انتظامی شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی بیان گرد: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانهای در خودرو جاساز شده بود را کشف کردند. در این راستا ۲ سوداگر مرگ دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ رحیمی در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه جدی و قاطعانه با توزیع کنندگان موادمخدر از اولویتهای اصلی پلیس است و از شهروندان تقاضا داریم؛ در صورت اطلاع از توزیع و مصرف مواد در محله خود، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.