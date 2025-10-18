پخش زنده
در مسابقات قهرمانی روئینگ آسیا در ویتنام، «زینب نوروزی» از زنجان به همراه «کیمیا زارعی» از همدان به مدال طلا دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اولین مدال طلای ایران در روئینگ قهرمانی آسیا؛ زینب نوروزی و کیمیا زارعی بر سکوی نخست ایستادند
در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا که در هایفونگ ویتنام برگزار شد، تیم دو نفره سبکوزن بانوان ایران متشکل از زینب نوروزی و کیمیا زارعی موفق به کسب نخستین مدال طلا برای کشور شدند. این تیم با ثبت زمان ۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه، مقام قهرمانی را از آن خود کرد.
همچنین مهسا جاور از زنجان و فاطمه مجلل در بخش دو نفره سنگینوزن بانوان با زمان ۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه به مدال برنز دست یافتند. این دو تیم در رقابت با حریفانی از کشورهای هند، ویتنام، تایلند، هنگکنگ، ازبکستان، چین تایپه، فیلیپین و سنگاپور حضور داشتند.