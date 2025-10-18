

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه و روسای دانشگاه‌های استان برگزار شد، اولویت‌های پژوهشی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از جمله طرح‌های بررسی‌شده می‌توان به «بررسی دلایل احتمالی طغیان آفات پروانه جوانه‌خوار و بیواکولوژی پروانه برگخوار سفید بلوط»، «طراحی پلتفرم جامع گردشگری و صنایع دستی استان»، «بررسی میزان مصرف انرژی در ادارات دولتی»، «برنامه‌ریزی برای ساماندهی ورودی‌های شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت با رویکرد ارتقای کیفی منظر شهری» و «بررسی اثر ترکیبات شیمیایی در به تأخیر انداختن جوانه‌زدن گردو در بویراحمد» اشاره کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، ضمن انتقاد از تأخیر متولیان و مجریان طرح‌های پژوهشی، بر ضرورت ارتقای کیفیت پژوهش و آموزش در استان تأکید کرد و افزود: هنوز برخی مسئولان این موضوع را جدی نگرفته‌اند و بعد از ۸ ماه، طرح‌ها بدون پیگیری مجری و بی‌سر و سامان مانده‌اند.

وی با اشاره به تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه از محل یک درصد پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان، افزود: وابستگی به اعتبارات کارگروه را کنار بگذارید و از منابع قابل توجه پژوهشی دانشگاه‌ها بهره ببرید؛ دانشگاه‌ها باید پیشتاز باشند.

رحمانی گفت: تا پایان سال جاری حداقل ۴ جلسه کارگروه برگزار خواهیم کرد و یک جلسه فوق‌العاده در آینده نزدیک نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. سال آینده نباید دیگر شاهد چنین نقص‌هایی باشیم و ضروریست جلسات به موقع برگزار و طرح‌ها نیز به طور کامل پیگیری می‌شود.

استاندار همچنین بر جذب به‌موقع اعتبارات در سال مالی تأکید کرد و هشدار داد:اگر دانشگاه یا مجری طرحی عملکرد مناسبی ندارد، طرح از وی گرفته شود.

استاندار پژوهش را یکی از الزامات توسعه استان و مکمل آموزش دانست و به ظرفیت‌های غنی کهگیلویه و بویراحمد از جمله چندین دانشمند برجسته که در بررسی دانشگاه‌های جهانی جزو یک درصد برتر دنیا قرار دارند، اشاره کرد و گفت: ابتدا اعضای کارگروه و سپس روسای دانشگاه‌ها باید پای کار باشند. تشکیل کمیته‌های کارشناسی تخصصی نیز می‌تواند به تسریع امور کمک کند.