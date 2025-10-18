رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: ده‌ها هزار کودک و زن بی‌دفاع فلسطینی، قربانی بمباران‌ها، محاصره‌های غذایی و درمانی، و جنایات سازمان‌یافته صهیونیست‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار به مناسبت روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی، نه تنها یک یادآوری دردناک، بلکه سندی زنده از قساوت و وحشیگری رژیم اشغالگر صهیونیستی و سکوت شرم‌آور مدعیان دروغین حقوق بشر در جهان امروز است.

در سایه حمایت آشکار آمریکا و برخی دولت‌های غربی، ده‌ها هزار کودک و زن بی‌دفاع فلسطینی، قربانی بمباران‌ها، محاصره‌های غذایی و درمانی، و جنایات سازمان‌یافته صهیونیست‌ها شده‌اند. این فجایع، مصداق کامل جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی سیستماتیک است.

ملّت ایران و آزادگان جهان، این روز را نه تنها برای گریه بر مظلومیت‌ها، بلکه برای فریاد علیه ظالمان و عهد بر حمایت از مظلومان گرامی می‌دارند. ما با تمام توان، این جنایات ضد انسانی را محکوم می‌کنیم و بر ادامه مقاومت مردم فلسطین تا آزادی کامل سرزمین‌شان و محاکمه عاملان این جنایات در دادگاه‌های بین‌المللی تأکید داریم.

اینجانب، ضمن ادای احترام به ارواح پاک کودکان و زنان شهید فلسطینی، از همه ملت‌های آزاده جهان می‌خواهم که در برابر این نسل‌کشی و تجاوز آشکار بایستند، سکوت را بشکنند و صدای مظلومیت مردم غزه و کرانه باختری را به گوش جهانیان برسانند. بی‌تردید، خون این بی‌گناهان، دامان جنایتکاران و حامیانشان را خواهد گرفت.