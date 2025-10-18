در مهرماه امسال
بازدید دومین گروه گردشگران خارجی از جاذبههای تاریخی خواف
دومین گروه از گردشگران خارجی طی مهرماه امسال از جاذبههای تاریخی خواف دیدن کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواف گفت: دومین گروه از گردشگران اروپایی شامل ۱۵ گردشگر یونانی از مهمترین جاذبههای تاریخی شهرستان خواف بازدید کردند.
محمود باعقیده ادامه داد: بازدید از کارگاههای تولید و فروش صنایعدستی و اجرای موسیقی محلی در کنار آسبادها از دیگر برنامههای پیش بینی شده برای این تور گردشگری بود.
او با اشاره به افزایش پنج برابری حضور گردشگران خارجی در شهرستان خواف نسبت به سال گذشت، تصریح کرد: با توجه به مرمت بناهای تاریخی شاخص و توسعه زیر ساختهای گردشگری، شرایط حضور گردشگران داخلی و خارجی در این شهرستان ارتقا یافته است.