به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: واحد کابینت سازی درمهاباد برای گرانفروشی و تقلب در ساخت کابینت علاوه بر جبران خسارت به پرداخت هفت میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسین نجف زاده افزود: پرونده واحد کابینت سازی برای گرانفروشی و تقلب در ساخت و نصب کابینت به میزان دو میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

نجف زاده اظهار کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را از بابت گرانفروشی علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت درحق شاکی خصوصی، به پرداخت هفت میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده همچنین از بابت تقلب حکم به پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال صادر و در مجموع متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: بازرسان اتاق اصناف شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد کابینت سازی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.