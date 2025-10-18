پخش زنده
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در پیامی به مناسبت ثبت جهانی سه روستای ایران گفت: این ثبت جهانی که با هدف معرفی و حفاظت از سرمایههای زیستفرهنگی کشور انجام شده، بار دیگر جلوهای از تنوع اقلیمی و تمدنی ایران را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شینا انصاری در پی ثبت جهانی سه روستای کندلوس در مازندران، شفیعآباد در کرمان و سهیلی در قشم، با تبریک به مردم این مناطق، تاکید کرد: دستیابی به اهداف توسعه پایدار، در گرو حفظ طبیعت و صیانت از زیستبومهای بومی در کنار رونق گردشگری است.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: کندلوس از دل کوههای مازندران، شفیعآباد از قلب کویر کرمان و سهیلی از آفتاب جزیره قشم، سه گنج از هزاران گنج ایران هستند که به ثبت جهانی گردشگری رسیدند. تبریک به مردم عزیز این روستاها و ایرانزمین.