رقابت‌های کاراته کسب سهمیه قهرمانی جهان به میزبانی فرانسه با صعود ۲ نماینده کشورمان به مرحله حذفی پیگیری شد.

کاراته انتخابی قهرمانی جهان؛ صعود برزویی و صالحی به مرحله حذفی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دو نماینده ایران به مرحله حذفی مسابقات کسب سهمیه قهرمانی جهان در پاریس راه پیدا کردند. امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم و حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم با صعود از جدول مبارزات گروهی، وارد مرحله حذفی شدند.

امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم و حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم با درخشش در مرحله گروهی، موفق شدند جواز حضور در مرحله حذفی مسابقات کسب سهمیه قهرمانی جهان را کسب کنند.

در رقابت‌های وزن ۶۷- کیلوگرم، امیررضا برزویی با دو پیروزی ارزشمند مقابل کاراته‌کا‌هایی از دانمارک و بوسنی و با وجود یک شکست برابر نماینده فیلیپین، توانست از گروه خود صعود کرده و به مرحله حذفی راه پیدا کند.

در بخش بانوان نیز حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم با چهار برد مقتدرانه برابر رقبایی از قرقیزستان، روسیه، تیم پناهندگان و ارمنستان، به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی شد.

این دو نماینده شایسته کشورمان در ادامه پیکارهای امروز برای کسب سهمیه جهانی مصر به روی تاتامی می‌روند؛ برزویی در مصافی حساس با عمر چالتون از امارات و صالحی در دیداری سرنوشت‌ساز برابر سیروس لینگل از آمریکا قرار خواهند گرفت.