پخش زنده
امروز: -
بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر اعلام کرد که با آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان، رافائل گروسی و استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، تلفنی گفتوگو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه الجزیره وزارت امور خارجه مصر امروز (شنبه) در بیانیهای اعلام کرد «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه این کشور با «سید عباس عراقچی» همتای ایرانیاش، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دولت آمریکا، در مورد پرونده هستهای ایران گفتوگوی تلفنی داشته است.
در این بیانیه آمده است به عنوان بخشی از تلاشها برای حمایت از امنیت، ثبات و کاهش تنش در منطقه و با هدف تقویت شتاب ایجاد شده پس از امضای توافقنامه قاهره بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۹ سپتامبر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر طی تماسهای تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه، تحولات مربوط به پرونده هستهای ایران را پیگیری کرد.
طبق این گزارش، »در این تماسها، لزوم ادامه تلاش برای کاهش تنشها، ایجاد اعتماد و ایجاد شرایط برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جامع در مورد مسئله هستهای ایران که منافع همه طرفها را در نظر بگیرد و به دستیابی به امنیت و ثبات منطقهای کمک کند، مورد بررسی قرار گرفت. توافق شد که نظارت بر تلاشها و تماسها ادامه یابد و ایدههای پیشنهادی برای دستیابی به پیشرفت مورد انتظار در این زمینه بررسی شود».