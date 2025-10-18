یک هزار و ۹۱۴ اشیای فلزی تاریخی در اداره موزه‌های خراسان رضوی کارشناسی و ساماندهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: کارشناسی و ساماندهی این اشیای فلزی در شش ماه نخست امسال در قالب قراردادی توسط کارشناسان و متخصصان انجام شده است.

احسان زهره وندی ادامه داد: این اشیای فلزی اغلب اموال توقیفی از قاچاقچیان فرهنگی بوده که عمده آنها ابزار‌های دفاعی شامل پیکان، سرپیکان و انواع حلقه است.

او تصریح کرد: اشیا پس از کارشناسی توسط امنای اموال در سامانه جام ثبت خواهد شد.