ساماندهی بیش از هزار و ۹۰۰ اشیای فلزی تاریخی در خراسان رضوی
یک هزار و ۹۱۴ اشیای فلزی تاریخی در اداره موزههای خراسان رضوی کارشناسی و ساماندهی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، معاون میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: کارشناسی و ساماندهی این اشیای فلزی در شش ماه نخست امسال در قالب قراردادی توسط کارشناسان و متخصصان انجام شده است.
احسان زهره وندی ادامه داد: این اشیای فلزی اغلب اموال توقیفی از قاچاقچیان فرهنگی بوده که عمده آنها ابزارهای دفاعی شامل پیکان، سرپیکان و انواع حلقه است.
او تصریح کرد: اشیا پس از کارشناسی توسط امنای اموال در سامانه جام ثبت خواهد شد.