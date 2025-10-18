مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: خرید گندم از کشاورزان توسط تعاون روستایی استان به پایان رسیده و مطالبات گندم کاران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛میرجمال ساداتی افزود: امسال خرید گندم، کلزا و کاملینا در استان محقق و ۱۳۸ هزار تن گندم، سه هزار و ۹۶۵ تن کلزا و هفت تن دانه روغنی کاملینا از زارعان خریداری شده است.

وی اظهار کرد: خرید ۱۸ هزار تن سیب صنعتی، ۱۲۲ تن انگور، یکهزار و ۵۰ تن گوجه فرنگی و ۴۰۰ تن خرما جهت ارسال به مراکز بسته بندی در استان از جمله اقداماتی بوده که تعاون روستایی تا کنون انجام داده است.

ساداتی ادامه داد: ۳۷ مرکز انجام عملیات خرید گندم را برعهده داشتند و در هشت مرکز کلزا، هفت مرکز سیب صنعتی خریداری شد.

وی با بیان اینکه تا پایان برداشت محصول خرید هم ادامه دارد گفت: امسال تنوع محصولات خریداری شده توسط تعاون روستایی بیشتر شده و گوجه فرنگی، انگور و خرما بر مجموع محصولات خریداری شده افزوده شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی اظهار کرد: مقدمات خرید میوه شب عید نیز آغاز شده و به زودی مقادیری میوه برای استان خریداری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از سایر استان‌ها برای خرید سیب درختی شب عید از این استان تقاضا‌هایی دریافت شده است.