اولین سالن اسکواش شرق مازندران امروز با همکاری آموزش و پرورش و هیئت اسکواش شهرستان بهشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اولین سالن اسکواش شرق مازندران صبح امروز شنبه ۲۷ مهرماه همزمان با هفته تربیت بدنی در شهرستان بهشهر به بهره‌برداری رسید.

این سالن که به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر، هیئت اسکواش شهرستان و شرکت صنعتی بهپاک راه‌اندازی شده است، می‌تواند تحول مهمی در توسعه ورزش اسکواش در منطقه ایجاد کند.

قدمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهشهر در آیین افتتاح این طرح گفت: افتتاح اولین کورت اسکواش در شرق مازندران و دومین کورت درون‌مدرسه‌ای در کشور، گامی مهم در توجه و توسعه این ورزش در بهشهر است.

محمدی، رئیس هیأت اسکواش شهرستان بهشهر نیز با قدردانی از تمامی حامیان این پروژه اظهار داشت: امیدواریم با همکاری اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش شهرستان، گامی مثبت در ترویج این ورزش مهیج برداریم.