به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق گفت: باتوجه به نشتی بوجود آمده بر روی خط لوله ۷۵۰ میلیمتری خروجی تلمبه خانه امیدیه یک و با برنامه ریزی در اسرع وقت گروه‌های عملیاتی تعمیرات خطوط لوله مرغزار به محل اعزام شدند.

سید بهرام یوسف پور افزود: گروه‌های عملیاتی نیز با استفاده از بیل مکانیکی نسبت به حفاری و تسطیح و محوطه سازی اطراف خط لوله آبرسانی اقدام کرده و نسبت به مرمت خط لوله ۷۵۰ میلیمتری کردند.

وی ادامه داد: به همت و کوشش همکاران پرتلاش تعمیرات خطوط لوله مرغزار تعمیر و ترمیم خط لوله انجام و درکمترین زمان ممکن در مدار بهره برداری قرار گرفت.