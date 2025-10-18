پخش زنده
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معصومه حدادی افزود: این جشنواره با هدف احیای جریان خلاقیت و پویایی در عرصه هنرهای تجسمی، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه سال جاری در شهر سرکان برگزار میشود.
او تصریح کرد: این جشنواره در رشتههای نقاشی، طراحی و گرافیک و با محوریت موضوعاتی، چون نماز و دفاع مقدس، ترویج فرهنگ صلح و بشردوستی، صرفهجویی، خانواده و جوانی جمعیت برگزار میشود.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه در این دوره بخش ویژه کارگاهی با محوریت استفاده خلاقانه از ابزار هوش مصنوعی در خلق آثار هنری نیز پیشبینی شده است، گفت: این بخش با عنوان «ایران من» فرصتی برای نمایش ایدههای نو و تلفیق هنر و فناوری در آثار هنرمندان جوان فراهم میکند.
جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان از رویدادهای شاخص فرهنگی و هنری استان بهشمار میرود.