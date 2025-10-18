بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ گردشگر غیرایرانی در نیمه نخست امسال، از موزه‌های آستان قدس رضوی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، معاون موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: موزه‌های آستان قدس رضوی در شش ماه نخست امسال، حدود ۴۰۰ هزار بازدیدکننده داشته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، حدود ۶۶ هزار و ۳۳۲ نفر کاهش یافته است.

مهدی قیصری‌نیک افزود: همچنین در نیمه نخست امسال، تعداد بازدیدکنندگان غیرایرانی از موزه‌ها، ۱۲ هزار و ۵۱۷ نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۶۷ نفر کاهش یافته است.

او یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش آمار بازدید را، تعطیلی یک‌ماهه موزه‌های آستان قدس رضوی برای انتقال آثار به مخازن امن به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از حمله رژیم صهیونیستی دانست.

به گفته وی، این اقدام بر اساس پروتکل‌های موزه‌ای و با هدف صیانت از آثار ارزشمند انجام شد.

قیصری‌نیک افزود: بازگشایی محدود موزه‌ها پس از دوره تعطیلی و زمان‌بر بودن فرآیند چیدمان آثار نیز از دیگر دلایل کاهش آمار بازدیدکنندگان بود؛ علاوه بر این، پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه و تا بازگشت کشور به حالت عادی، مدتی طول کشید تا آمار بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.

معاون موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به روند بازدید در ماه‌های مختلف سال، گفت: معمولاً بیشترین بازدید از موزه‌های آستان قدس رضوی در ایام نوروز و تابستان انجام می‌شود.

به گفته وی، در نیمه نخست امسال، شهریورماه با ۱۱۲ هزار و ۶۷۹ بازدیدکننده، پربازدیدترین ماه سال بود و بیشترین آمار بازدید روزانه نیز در روز پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ثبت شده است که در آن روز، چهار هزار و ۴۵۲ نفر از موزه‌های آستان قدس رضوی بازدید کرده‌اند.

معاون موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی درباره برنامه‌ها و تسهیلات موزه‌ها در امسال هم تصریح کرد: موزه رضوی در کنار ارائه خدمات فرهنگی، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌ها، رونمایی‌ها و رویداد‌های مختلف به مناسبت‌های گوناگون کرده و در فضای مجازی نیز فعالیت گسترده‌ای داشته است.

قیصری‌نیک اظهار کرد: در راستای معرفی خدمات و فعالیت‌های موزه‌های آستان قدس رضوی، تولید محتوای چندرسانه‌ای نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته و از ظرفیت رسانه‌های داخلی حرم مطهر، از جمله تلویزیون‌های پهن‌پیکر، برای معرفی موزه‌ها استفاده شده است.

او با اشاره به رویداد‌های فرهنگی برگزار شده در امسال گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، موزه‌های آستان قدس رضوی با رویکردی فرهنگی و ترویجی و با تأکید بر تنوع محتوایی، ۳۲ رویداد فرهنگی، هنری و تخصصی برگزار کرده است.

این مسئول افزود: این برنامه‌ها شامل نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و سخنرانی‌های تخصصی، رونمایی آثار، کارگاه‌های آموزشی و رویداد‌های مشارکتی با استقبال بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی همراه بوده است.