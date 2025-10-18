اجرای پویش سلامت دهان و دندان در مدارس تاکستان
پویش سلامت دهان و دندان با شعار محوری روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه در تاکستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اجرای عملی این شعار، نهادینه کردن عادت مسواک زدن به عنوان بخشی جداییناپذیر از بهداشت فردی را در ذهن کودکان هدف قرار داد.
این تلاش جمعی، گامی مؤثر در مسیر پیشگیری از پوسیدگیهای دندانی از سنین کودکی محسوب میشود.
حضور پرشور دانشآموزان، همراهی فعال مربیان و اجرای خلاقانه برنامهها در این پویش، نشان داد که آموزش بهداشت، زمانی که با مشارکت و نشاط همراه شود، قادر است آیندهای سالمتر را برای نسل آینده رقم بزند.