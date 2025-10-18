به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی گفت: خرید گندم از کشاورزان توسط تعاون روستایی استان به پایان رسیده و مطالبات گندم کاران پرداخت شده است.

میرجمال ساداتی افزود: امسال خرید گندم، کلزا و کاملینا در استان محقق و ۱۳۸ هزار تن گندم، سه هزار و ۹۶۵ تن کلزا و هفت تن دانه روغنی کاملینا از کشاورزان خریداری شده است.

ساداتی اظهار کرد: همچنین خرید ۱۸ هزار تن سیب صنعتی، ۱۲۲ تن انگور، یکهزار و ۵۰ تن گوجه فرنگی و ۴۰۰ تن خرما برای ارسال به مراکز بسته بندی در استان از جمله اقداماتی بوده که تعاون روستایی تاکنون انجام داده است.

وی، با بیان اینکه تا پایان برداشت محصول خرید هم ادامه دارد، گفت: امسال تنوع محصولات خریداری شده توسط تعاون روستایی بیشتر شده و گوجه فرنگی، انگور و خرما هم بر مجموع محصولات خریداری شده، افزوده شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: مقدمات خرید میوه شب عید نیز آغاز شده و به زودی مقادیری میوه برای استان خریداری می‌شود.

ساداتی افزود: همچنین از سایر استان‌ها برای خرید سیب درختی شب عید از این استان تقاضا‌هایی دریافت شده است.