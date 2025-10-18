بابک مومنی پس از ۲۴ ماه خدمت در ریاست جهاد کشاورزی مازندران، جای خود را به اسدالله تیموری یانسری، استاد دانشگاه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسداله تیموری یانسری با حکم سید محمد نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران منصوب شد.

تیموری یانسری که متولد روستای یانه‌سر شهرستان بهشهر است، دارای مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ساسکاچوآن کانادا بوده و بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در حوزه کشاورزی دارد.

وی جایگزین بابک مومنی شد که پس از ۲۴ ماه خدمت در این سمت، جای خود را به رئیس جدید داد. در دوره مدیریت مومنی دستاوردهای قابل توجهی از جمله کنترل مگس مدیترانه‌ای، کسب رتبه نخست مکانیزاسیون کشاورزی و ثبت رکورد جوجه‌ریزی کشور محقق شد.

از سوابق اجرایی تیموری یانسری می‌توان به ریاست ۵ ساله دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه به مدت بیش از ۹ سال و ریاست نخستین جشنواره شیر کشور اشاره کرد.

آیین تکریم و معارفه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ در سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با حضور میهمانان ملی و استانی، بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی برگزار می‌شود.