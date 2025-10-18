خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبر اساس برنامه ریزی صورت گرفته اردوی جهادی پاراکلینیکی شهر با شعار فردا خیلی دیره؛ همین الان آزمایش بده اونم رایگان با مشارکت بیمارستان خیریه غیاثی و اداره سلامت منطقه ۱۸ اجرا و به شهروندان متقاضی خدمات متنوعی در زمینه غربالگری سرطان ارائه می‌دهد.

برپایه این گزارش، شهروندان متقاضی برای بهره مندی از این نوع خدمات می‌توانند با مراجعه به ساختمان‌های سرای محلات و خانه‌های سلامت و یا برقراری تماس با شماره تماس ۶۶۷۸۴۰۴۳ ثبت نام و در خصوص شایع‌ترین سرطان‌ها در آقایان و بانوان طی روز‌های ابتدائی آبان ماه ضمن سنجش میزان سلامت، اطلاعات خویش را نیز افزایش دهند.