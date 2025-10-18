به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد گفت: از این شمار هکتار ۴۶۴ هکتار بارور هستند که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۸۰ تن پسته برداشت شود.

یعقوب محمدمرادی افزود: ارقام غالب پسته در شهرستان شامل اوحدی، کله‌قوچی، اکبری و جان‌آقایی است که به‌دلیل کیفیت بالا و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، از بازارپسندی مطلوبی برخوردارند.

وی گفت: برداشت پسته در شهرستان از اواسط شهریورماه آغاز تا آبان ادامه دارد.

مرادی افزود: مناطق عمده کشت پسته در شهرستان شامل ده‌نو، خوشن‌آباد، صالح‌آباد و باغات است.