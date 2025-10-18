پخش زنده
برداشت پسته از ۵۰۰ هکتار باغهای بارور شهرستان حاجی آباد با میانگین عملکرد بیش از یک تن در هر هکتار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد گفت: از این شمار هکتار ۴۶۴ هکتار بارور هستند که پیشبینی میشود بیش از ۴۸۰ تن پسته برداشت شود.
یعقوب محمدمرادی افزود: ارقام غالب پسته در شهرستان شامل اوحدی، کلهقوچی، اکبری و جانآقایی است که بهدلیل کیفیت بالا و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، از بازارپسندی مطلوبی برخوردارند.
وی گفت: برداشت پسته در شهرستان از اواسط شهریورماه آغاز تا آبان ادامه دارد.
مرادی افزود: مناطق عمده کشت پسته در شهرستان شامل دهنو، خوشنآباد، صالحآباد و باغات است.