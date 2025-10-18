پخش زنده
صندوق نوآوری و شکوفایی، گرنت تحقیق و توسعه را با امکان بهرهمندی از کمکهزینه بلاعوض تحقیق و توسعه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان (دانشبنیانها، اعضای هیئتعلمی) فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه ششمین همایش بینالمللی و چهاردهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، رویداد معرفی «گرنت تحقیق و توسعه» صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه اعضای هیئتعلمی، شرکتها و شتابدهندههای دانشبنیان پنجشنبه اول آبان برگزار میشود.
معرفی خدمت گرنت تحقیق و توسعه، تشریح فرایند ثبت درخواست در سامانه «غزال»، پرسش و پاسخ پیرامون گرنت، محورهای اصلی این رویداد را تشکیل میدهند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای ۰۲۱۸۸۴۸۶۴۹۶ و ۰۹۹۲۶۲۷۶۲۰۹ تماس بگیرند.
ششمین همایش بینالمللی و چهاردهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران از ۳۰ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در محل مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) برگزار میشود.