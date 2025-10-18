پخش زنده
در مراسمی از قهرمانان و ملی پوشان استان اصفهان که در رقابتهای کشوری صاحب نشان شده بوند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در رقابتهای کشوری و انتخابی تیم ملی پرورش اندام و بدنسازی تیم اصفهان با ۲۴ ورزشکار صاحب ۱۸ نشان رنگارنگ شدند و ۳ نفر از استان به تیم ملی برای مسابقات جهانی دعوت شدند.
این رقابتها نشان داد اصفهان همچنان قطب اصلی ورزش پرورش اندام و بدنسازی کشور است.
ملی پوشان استان اصفهان با حضور در تیم ملی راهی رقابتهای جهانی خواهند شد.
مسابقات پرورش اندام و بدنسازی قهرمانی جهان اواخر آبان به میزبانی کشور عربستان برگزار خواهد شد.