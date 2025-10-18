به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست انجمن سینمای جوان مهاباد گفت: بختیار پنجه‌ای، هنرمند شایسته این شهرستان موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه شد.

ادریس محمودیان افزود: آیین اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه به میزبانی اقلیم کردستان عراق برگزار و در بخش فیلم‌های کردی، تندیس بهترین بازیگر مرد به هنرمند مهابادی اهدا شد.

محمودیان اظهارکرد: بختیار پنجه‌ای با بازی در فیلم "زه‌وی سه‌خت و آسمان دوور" موفق به کسب این جایزه در سطح بین‌المللی شد.

سرپرست انجمن سینمای جوان مهاباد گفت: کسب این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و استعداد هنرمندان مهابادی در عرصه سینمای ملی و بین‌المللی است و امیدواریم حضور فعال هنرمندان منطقه در جشنواره‌های معتبر خارجی ادامه یابد.

وی افزود: بختیار پنجه‌ای سابقه عنوان بهترین بازیگر نقش مرد در جشنواره بین‌المللی " تائورمینا " ایتالیا با هنرنمایی در فیلم بلند " نامو " را در کارنامه دارد.

محمودیان تصریح کرد: در این جشنواره سه فیلم کوتاه داستانی از فیلمسازان جوان این شهرستان شامل "گلُور" به کارگردانی زادمهر لاوی، "لیمو از همه چیز خبر داشت" به کارگردانی ادریس محمودیان و "پیچان" به کارگردانی آگری سلطانی راه یافته بودند.

همچنین در همین جشنواره "سالم صلواتی" رئیس سابق انجمن سینمای مهاباد موفق به کسب بهترین فیلمبرداری برای همین فیلم شده بود.

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه ۱۶ تا ۲۴ مهرماه با حضور فیلم‌سازان برجسته‌ای ازکشور‌های مختلف برگزار شد؛ این جشنواره که یکی از رویداد‌های مهم سینمایی اقلیم کردستان به شمار می‌رود، امسال در هفت بخش رقابتی برگزار شد و در مجموع ۱۹ جایزه به آثار برگزیده اهدا کرد.