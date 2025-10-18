پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت: تروریسم به عنوان یک سلاح اقتصادی غیرمستقیم عمل میکند و با ناامنسازی محیطهای کلیدی توسعهای و نقاط استراتژیک مانع از جذب سرمایه شده و در عمل، توسعه اقتصادی را هدف قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ پوردستان، در نشست علمی-تخصصی واکاوی چرخه جدید تروریسم از منظر جنگ ترکیبی که با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا، دکتر سید محمدجواد هاشمینژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور) و جمع کثیری از فرماندهان، اساتید و پژوهشگران راهبردی حوزه امنیت ملی، در راستای همافزایی علمی و عملیاتی برای درک و مهار تهدیدات چندوجهی برگزار شد، مأموریت این نشست را فراتر از تحلیل یک پدیده، بلکه «واکاوی یک دکترین تهاجمی علیه بنیانهای نظم و توسعه کشور» دانست.
وی تأکید کرد: در معماری نوین تهدیدات بینالمللی، پدیده تروریسم از یک کنش صرفاً تاکتیکی به یک ابزار راهبردی در چارچوب جنگ نیابتی تغییر ماهیت داده است و این ابزار به دولتهای متخاصم اجازه میدهد تا با حفظ انکارپذیری موجه، بالاترین هزینههای اقتصادی، انسانی و سیاسی را با کمترین مخاطره، به حاکمیت هدف تحمیل کنند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش، اهداف تروریسم نیابتی را تضعیف ستونهای اصلی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تصریح کرد: تروریسم با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی و شهروندان عادی، اراده جمعی و اعتماد عمومی به توانمندی دولت در تأمین امنیت را تخریب میکند و همچنین با تمرکز بر گسلهای اجتماعی و هویتی (مانند اختلافات قومی یا مذهبی)، تلاش میشود یکپارچگی ملی دچار گسست شود و دشمن از تنوع به مثابه یک قابلیت بحرانزا بهرهبرداری کند و این رویکرد در نهایت به تحمیل هزینههای نامتقارن دفاعی و انحراف منابع کشور از مسیر توسعه و پیشرفت میانجامد.
امیر سرتیپ پوردستان، با استناد به اینکه جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۲۳ هزار قربانی، از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان محسوب میشود، تروریسم را «مولفه پایدار در استراتژی مهار جمهوری اسلامی» دانست و خاطرنشان کرد: ترورهای ساختارشکن دهه ۶۰، که مقامات تراز اول سیاسی و مذهبی و همچنین شهروندان عادی را هدف قرار داد، به دنبال تخریب بنیانهای روانی جامعه بود و این میراث تلخ، با تروریسم دولتی علیه دانشمندان هستهای و همچنین حملات سازمانیافته توسط گروههای تکفیری در مرزهای شرقی و غربی، تداوم یافته است.
وی در ادامه به تشریح پیامدهای اقتصادی، منطقهای و ژئوپلیتیک تروریسم پرداخت و گفت: تروریسم به عنوان یک سلاح اقتصادی غیرمستقیم عمل میکند و با ناامنسازی محیطهای کلیدی توسعهای و نقاط استراتژیک (مانند بنادر و مناطق آزاد)، مانع از جذب سرمایه شده و در عمل، توسعه اقتصادی را هدف قرار میدهد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش اظهار داشت: تروریسم موجب تشدید پارادایم رقابت امنیتی میان کشورها شده و به جای همکاری، به توزیع بیثباتی کمک میکند.
وی به تشریح تفاوت ماهوی میان تروریسم سنتی (محدود به فضای فیزیکی) و تروریسم ترکیبی مدرن پرداخت و افزود: تروریسم ترکیبی مدرن، عملیات فیزیکی را با حوزههای سایبری، اطلاعاتی و رسانهای و شناختی درهم میآمیزد، در این مدل، هدف عملیاتی از صرف کشتار به افزایش تأثیرات ثانویه و سیستمی تغییر یافته است. تروریست ترکیبی به دنبال ایجاد شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی است تا بیشترین خوراک را برای عملیات شناختی دشمن فراهم کند؛ ساختار این تروریسم نیز از سلسلهمراتبی به شبکهای، غیرمتمرکز و سیال تغییر کرده و برای تأمین مالی از رمز ارزها و پولشویی پیچیده فراملی بهره میبرد.
امیرسرتیپ پوردستان بر اهمیت اتخاذ یک راهبرد ترکیبی-جامع در مواجهه با این تهدیدات تأکید و مأموریت مرکز مطالعات راهبردی آجا را در چهار حوزه تقویت راهکارهای مقابله، فرهنگسازی و توجهدهی به تهدیدات، تولید خروجیهای راهبردی و همافزایی و اشتراک دانش ترسیم کرد.
وی در پایان تأکید کرد: ما به عنوان سرباز نظام وظیفه داریم با بصیرت و آگاهی برای تهاجم و دفاع آماده باشیم، و این نشست، نقطه عطفی در آغاز یک حرکت عمیق پژوهشی برای درک و مهار تهدیدات چندوجهی است.
سید محمدجواد هاشمینژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان، در ادامه این نشست، خانوادههای ۳ هزار شهید ترور ارتش را سند زنده جنایتهای تروریسم دانست و گفت: ارتش از اول انقلاب اسلامی یکی از اهداف مهم و اولیه گروهکهای تروریستی بوده است و تروریستها بیشترین ضربات و آسیب را از نیروهای ارتش خوردهاند و شهید سپهبد صیاد شیرازی کمر نفاق را شکست و امروز هم ارتش در شرق کشور و در تقابل با تروریست شبانهروزی در حال انجام مأموریت است.
وی در این دیدار، آمادگی بنیاد هابیلیان را برای همکار یهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در تمامی حوزههای مرتبط با تروریسم با ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
در این نشست، پژوهشگران و فرماندهان عملیاتی به ارائه تحلیلهای تخصصی در حوزه تروریسم منطقهای پرداختند.