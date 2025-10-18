آئین افتتاحیه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل امور قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی گفت: این جشنواره در سی و یک رشته و همزمان در بیست کشور دنیا در حال برگزاری است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین رفیعی افزود: ایمکن جشنواره در سطوح مختلف تحصیلی و متناسب با شرایط علمی طلاب برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: جشنواره قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی در رشته‌های مهارتی، تفسیری و مفهومی برگزار می‌شود.

مدیرکل امور قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی اضافه کرد: تمرکز بر حکمرانی اسلامی در مسیر تمدن نوین اسلامی یکی از محور‌های اصلی این جشنواره است.