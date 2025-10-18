پخش زنده
قارچ زردکیجا به عنوان یکی از ارزشمندترین خوراکیهای وحشی جنگلهای هیرکانی، دارای خواص غذایی و دارویی منحصربهفردی است که توجه محققان و صنایع داروسازی را به خود جلب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حامد آقاجانی، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی میاندورود گفت: قارچ زردکیجا از نوع قارچهای میکوریزی است که همزیست با برخی درختان جنگلی بوده و نقش مهمی در اکوسیستم جنگلهای هیرکانی دارد.
وی افزود: صد گرم از این قارچ در حالت خام حاوی ۳۸ کیلوکالری انرژی و دارای ویتامینهای B، D، C، آهن، نیاسین، اسید پانتوتنیک، ریبوفلاوین، منگنز و پتاسیم است.
فروزان نواب، کارشناس واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان میاندورود نیز در این زمینه گفت: ۲۵ درصد وزن خشک این قارچ پروتئین و ۱۱.۵ درصد آن فیبر است و مقادیر ویتامین B۱۲ در آن بین ۱.۰۹ تا ۲.۶۵ میکروگرم در ۱۰۰ گرم وزن خشک است که برای گیاهخواران بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به پژوهشهای انجامشده خاطرنشان کرد: مطالعات نشان میدهد عصاره این قارچ دارای فعالیت ضدالتهابی قابل توجهی است و میتواند به عنوان یک داروی طبیعی در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.
در زمینه روش پخت، این کارشناس تغذیه توصیه کرد: برای حفظ ارزش غذایی زردکیجا، بهتر است از روشهای تفت دادن با روغن کم، بخارپز کردن، آبپز کردن کوتاهمدت و کبابی استفاده شود.
همچنین رویا کریمی، دبیر چهارمین جشنواره زردکیجا از برگزاری این جشنواره در روستای اوسا خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی قارچ زردکیجا و توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد محلی برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، قارچ زردکیجا در فرهنگ غذایی مازندران جایگاه ویژهای دارد و هر ساله مردم محلی در فصل پاییز برای جمعآوری این قارچ به جنگلهای هیرکانی مراجعه میکنند.