در آیینی از حدود ۱۵ مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت ملی و استانی استاندارد در اصفهان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛استاندار اصفهان در این آیین با تأکید بر ضرورت توجه به استاندارد در همه بخش‌های تولید گفت: استاندارد باید به‌عنوان حرکتی سازنده و رو به جلو مورد توجه قرار گیرد تا در مسیر تحقق بهره‌وری و رشد پایدار گام برداریم.

مهدی جمالی نژاد افزود: باید تلاش کنیم برنامه‌ها در همه حوزه‌ها به سمت صرفه‌جویی، مصرف بهتر و ارتقای کیفیت هدایت شود.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان هم با بیان اینکه اصفهان موفق به کسب بالاترین رتبه‌های ملی و استاندارد دربین استان‌های کشور شد گفت: تدوین استاندارد‌های ملی براساس تحقیقات و پژوهش‌های جدید عامل موفقیت و پیشبرد صنعت است.

مهدی هادی افزود: هر ساله چهار بار از شرکت‌های تولیدی و خدماتی نمونه برداری و بازدید داریم و پارسال در استان اصفهان ۲۹ هزار و ۸۸۹ نمونه برداری و بازرسی داشتیم.

وی اضافه کرد: برای اطلاع از اطمینان استاندارد بودن محصولات، باید کد ده رقمی زیر علامت استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کرد و از اعتبار آن مطلع شد.

سامانه‌های تلفنی ۱۵۱۷ و الکترونیکی مردم دار آماده دریافت گزارش مردمی از تخلف‌های مربوط به استاندارد محصولات، تجهیزات و خدمات است.