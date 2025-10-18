به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح مهم‌ترین مصوبات این جلسه، بر جایگاه رفیع این شورا به عنوان پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: تصمیمات این شورا برای تمامی دستگاه‌های اجرایی استان لازم‌الاجراست.

وی از برگزاری رویداد «خوزستان اکسپو» در بهمن ماه امسال و همچنین میزبانی نمایشگاه توانمندی‌های عراق قبل از پایان سال خبر داد و ادامه داد: در گفت‌و‌گو با مسئولان عراق راه اندازی بازارچه مرزی مشترک با این کشور توافق شد که می‌تواند رونق اقتصادی قابل‌توجهی برای استان ایجاد و جنبه تجاری مرز‌های ما را پررنگ‌تر کند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: در شرایط خصوصی پیمان، اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود و استخدام نیرو‌های بومی استان در کانون توجه قرار دارد. این رویکرد به صورت جدی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.

موالی زاده با استناد به اصل چهل و چهارم قانون اساسی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان همه توانمندی‌ها را در بخش دولتی محصور کرد. اقتصاد وقتی پایدار است که متوازن باشد و این تعادل با تشکیل منظومه‌ای از بخش خصوصی به عنوان قاعده و بخش‌های تعاون و دولتی به عنوان اضلاع دیگر شکل می‌گیرد. نقش بخش دولتی، نظارت، هدایت و راهبری است و نه مداخله مستقیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری شورای بانک‌های استان اشاره کرد و گفت: از بانک‌ها خواسته شد با حداکثر سرعت، پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس‌جمهور را به متقاضیان و سرمایه‌گذاران انجام دهند. با پیگیری‌های انجام شده، سقف پرداخت تسهیلات در استان خوزستان افزایش چشمگیری یافته است. این سقف برای بانک ملی که پیش از این ۳۰ میلیارد تومان بود، هم‌اکنون به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم قابل توجه، بستر مناسبی برای توسعه استان فراهم می‌کند.

استاندار خوزستان با اشاره به آسیب‌های یک جانبه‌نگری در اقتصاد کشور، تأکید کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت منظم تشکیل و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. اگر از ابتدا بخش‌های اقتصادی به صورت متوازن دیده می‌شد، امروز شاهد بسیاری از مشکلات کنونی نبودیم.