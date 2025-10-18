رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: استان یزد با مراکز درمانی مجهز و پزشکان مجرب، مورد اعتماد بیمارانی از مرکز و جنوب کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر نوری شادکام گفت: یزد به لطف زیرساخت‌های نوین، مجهز به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های استاندارد است که خدمات درمانی تخصصی به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه پزشکان مجرب یزدی مورد اعتماد بیمارانی از مرکز و جنوب کشور هستند، افزود: سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون مراجعه به مراکز درمانی استان یزد انجام شده که نیمی از این بیماران غیربومی بوده‌اند. مسئله‌ای که نشان دهنده جایگاه یزد در گردشگری سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار داشت: یزد سرانه ۲ و ۶ دهم تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر، وضعیت مطلوبی دارد.