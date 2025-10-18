پخش زنده
امروز: -
شهردار پردیس: با الحاق ۵ دستگاه ون جدید، بخشی از نیازهای حمل و نقل برون و درون شهری این شهر تأمین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضایی در جریان بازدید از سازمان حمل و نقل همگانی پردیس، از برنامه ریزی برای الحاق ۵ دستگاه ون جدید به ناوگان حمل و نقل شهری در آینده نزدیک خبر داد. وی ضمن قدردانی از تلاش های پرسنل سازمان حمل و نقل، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان انتظار شهروندان و توسعه ناوگان عمومی تأکید کرد. رضایی افزود: با ورود این خودروهای جدید، بخشی از نیازهای حمل و نقل برون و درون شهری بهویژه در مسیرهای پر تردد تأمین خواهد شد و شاهد افزایش رضایت شهروندان خواهیم بود. او با اشاره به رشد جمعیت و توسعه فازهای مختلف شهر، گفت: گسترش حمل و نقل عمومی از اولویت های مدیریت شهری است و شهرداری پردیس در تلاش است تا با بهروز رسانی ناوگان، خدماتی ایمن تر، سریع تر و منظم تر به شهروندان ارائه دهد.