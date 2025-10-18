پخش زنده
امروز: -
با هدف ترویج فرهنگ و گفتمانسازی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کرسی آزاد اندیشی در مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ پیام شیخ محمدی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مهاباد در این نشست گفت: وقتی در باره امر به معروف و نهی از منکر بحث میشود، به قیام امام حسین برمیگردد، قیامی که علیه مبارزه با فساد، تبعیض و بی قانونی صورت گرفت.
رئیس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر مهاباد هم گفت: کارهای ما به منظور هماهنگی بیشتر بین اعضای ستاد و اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر انجام میشود و امروز مجمع رهروان وظیفه خود میداند مطالبهگر باشد، باید در جامعه احساس مسئولیت کنیم چرا که امر به معروف و نهی از منکردر قرآن به عنوان یک دستور برای انسانها بیان شده است تا جامعه به سوی کمال رشد کند.
بررسی و پیگیری مطالبات و مشکلات مردم در جامعه، از محورهای مهم این نشست بود.