به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ پیام شیخ محمدی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مهاباد در این نشست گفت: وقتی در باره امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌شود، به قیام امام حسین برمی‌گردد، قیامی که علیه مبارزه با فساد، تبعیض و بی قانونی صورت گرفت.

رئیس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر مهاباد هم گفت: کار‌های ما به منظور هماهنگی بیشتر بین اعضای ستاد و اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود و امروز مجمع رهروان وظیفه خود میداند مطالبه‌گر باشد، باید در جامعه احساس مسئولیت کنیم چرا که امر به معروف و نهی از منکردر قرآن به عنوان یک دستور برای انسان‌ها بیان شده است تا جامعه به سوی کمال رشد کند.

بررسی و پیگیری مطالبات و مشکلات مردم در جامعه، از محور‌های مهم این نشست بود.