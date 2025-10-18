امروز دانش آموزان مدرسه بزرگمهر گنبدکاووس با برگزاری ویژه برنامه‌هایی به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ویژه شهید حجت الاسلام نیازمند و خانواده اش ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در مراسم امروز خانواده شهید حجت الاسلام نیازمند حضور داشتند و دانش آموزان از آنان قدردانی کردند.

شهید حجت الاسلام نیازمند به همراه همسر و سه فرزندش در حمله جنایتکارانه اسرائیل به تهران به شهادت رسیدند.

افتتاح چمن مصنوعی این مدرسه به نام دانش آموز شهید علی نیازمند و کاشت نهال هم از دیگر برنامه های امروز در این مراسم یادبود بود.