بخش جدید دیالیز با زیربنای حدود ۳۰۰ مترمربع احداث و تجهیز شده است و با راهاندازی آن ، خدمات درمانی به بیماران کلیوی شهرستان رودبار توسعهیافته است.
به گزارش صدا و سیمای مرکز گیلان ، با حضور محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مسئولان شهرستان رودبار بخش همودیالیز بیمارستان ولیعصر (عج) شهر رودبار افتتاح و به بهره برداری رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: این طرح با بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شده است که ۷۰ درصد آن را خیران و ۳۰ درصد باقیمانده را دانشگاه علوم پزشکی تامین شده است.
محمد تقی آشوبی همچنین از افزایش تعداد تختهای دیالیز به ۱۳ تخت خبر داد و افزود: از اهداف مهم ما در بهداشت و درمان این است که از بیماریها جلوگیری کنیم و قطعا پیشگیری از درمان مقدمتر است.
وی با بیان اینکه با حضور متخصصان و تجهیز امکانات مرکز بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار را به مرکز بیماران تروما تبدیل خواهیم کرد گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی در این بیمارستان در تلاش هستیم به زودی نیروی انسانی در این بیمارستان برای خدمات بهتر به مردم افزایش دهیم.