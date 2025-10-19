اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک در سه شهر لرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک در سه شهر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:بر اساس طرح پزشک خانواده، برنامه ی نظام ارجاع الکترونیک در سه شهر نورآباد، الشتر و ازنا اجرا شد.
جلال الدین امیری افزود:براساس این طرح، به ازای هر سههزار نفر یک پزشک خانواده و برای هر هزار و پانصد نفر یک مراقب سلامت بهکار گرفته میشود.
ساماندهی مسیر درمان، کاهش مراجعههای غیرضرور به پزشکان متخصص و کاهش قابل توجه هزینههای درمان از اهداف اجرای نظام ارجاع است.