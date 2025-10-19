به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:بر اساس طرح پزشک خانواده، برنامه ی نظام ارجاع الکترونیک در سه شهر نورآباد، الشتر و ازنا اجرا شد.

جلال الدین امیری افزود:براساس این طرح، به ازای هر سه‌هزار نفر یک پزشک خانواده و برای هر هزار و پانصد نفر یک مراقب سلامت به‌کار گرفته می‌شود.

ساماندهی مسیر درمان، کاهش مراجعه‌های غیرضرور به پزشکان متخصص و کاهش قابل توجه هزینه‌های درمان از اهداف اجرای نظام ارجاع است.