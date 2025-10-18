پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین گفت: داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید تا پایان وقت اداری فردا، ۲۷ مهر ماه، از سمتهای خود استعفا دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهرام احمدپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ شبکه استانی، اعلام کرد که پایان وقت اداری فردا (بیست و هفتم ماه جاری) آخرین مهلت قانونی برای استعفای کلیه افرادی است که در مسئولیتهای اجرایی و اداری مشغول بوده و قصد نامزدی در انتخابات شوراهای شهر را دارند.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.