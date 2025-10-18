به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهرام احمدپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ شبکه استانی، اعلام کرد که پایان وقت اداری فردا (بیست و هفتم ماه جاری) آخرین مهلت قانونی برای استعفای کلیه افرادی است که در مسئولیت‌های اجرایی و اداری مشغول بوده و قصد نامزدی در انتخابات شورا‌های شهر را دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استعفای همه متقاضیان پذیرفته شده است، احمدپور پاسخ داد: تا این لحظه در حوزه استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان، نه ما استعفایی دریافت کرده‌ایم و نه اقوالی (روایتی) از همکاران خودمان در سطح استان وجود دارد که خودشان قرار است آماده بکنند برای رقابت در انتخابات شوراها. اما تا فردا پایان وقت اداری، یعنی تا ساعت ۴ بعد از ظهر، باید ببینیم که دوستانی که قصد حضور در انتخابات شورای شهر را دارند، آیا استعفای خودشان را تقدیم خواهند کرد یا خیر.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.