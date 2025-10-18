به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جواد گودرزی رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت:۱۳ هزار باغ در بروجرد وجود دارد که دوهزار و ۷۰۰ هکتار آن باغ گردو است و از این سطح پنج هزار و ۷۰۰ تن گردو برداشت می شود.

جواد گودرزی با بیان اينکه میانگین برداشت گردو در هر هکتار دو هزار و یکصد کیلوگرم است، افزود: بروجرد مقام دوم تولید گردو در استان را دارد.

مژگان نادری مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت:سالانه بیش از ۲۴ هزار تن گردو از باغ های چهار هزار و ۶۰۰ هکتاری در جایگاه سوم کشوری قرار دارد.

کوشکی رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی بروجرد هم گفت: اشترینان با ۸۰۰ هکتار باغ گردو از قطب های مهم شهرستان بروجرد است.

برداشت گردو در استان لرستان تا پابان مهر ادامه دارد.