۳۰ مهرماه ،آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره داستانکوتاه هشت
۳۰ مهرماه ،آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره جایزه ادبی داستانکوتاه هشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، دبیر نخستین دوره «جایزه ادبی داستانکوتاه هشت» گفت: تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ اثر از ایران، افغانستان و پاکستان به این رویداد ادبی ارسال شده است.
نگار تشکری افزود: این جشنواره با موضوعات آموزهها و روایات امام رضا (ع) در بخشهای «انسان در رابطه با خدا»، «سیره انسانی امام رضا و سخنان ایشان»، «انسان در ارتباط با خانواده»، «انسان با جامعه»، «دیگر دوستی»، «انسان با احساس و عاطفه و خوشیها و ناخوشیهایی که همه ما در زندگی تجربه میکنیم»، «انسان در رابطه با امید با تمام ناملایماتهایی که هر کدام از ما تجربه میکنیم» و «عدالتورزی» به همت موسسه آفرینشهای آستانقدسرضوی برگزار میشود
وی، ضمن ابراز خرسندی از استقبال نویسندگان اظهار داشت: تعداد بالای آثار رسیده نشان از اهمیت این رویداد در بین نویسندگان فارسیزبان دارد.
وی افزود: این جشنواره علاوه بر معرفی بهترین داستان کوتاه در سه رتبه، سه بخش مستقل شامل «بهترین شخصیتپردازی»، «بهترین طرح داستانی» و «بهترین ایدهپردازی» را نیز در نظر گرفته است. همچنین، بخش «قلم جوان» ویژه شرکتکنندگان تا ۲۵ سال، با اهدای جوایز و برگزاری کارگاههای داستاننویسی با اساتید برجسته کشوری، فرصتی برای شکوفایی استعدادهای جوان فراهم کرده است.
دبیرخانه جشنواره همچنین اعلام کرد: در صورت کیفیت مناسب، آثار ارسالی در قالب پادکست و کتاب منتشر و حقالتالیف صاحبان اثر پرداخت خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.festival ۸.net برای ارسال آثار خود اقدام کنند.