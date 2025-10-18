۳۰ مهرماه ،آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره جایزه ادبی داستان‌کوتاه هشت است.

دبیر نخستین دوره «جایزه ادبی داستان‌کوتاه هشت» گفت: تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ اثر از ایران، افغانستان و پاکستان به این رویداد ادبی ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی

نگار تشکری افزود: این جشنواره با موضوعات آموزه‌ها و روایات امام رضا (ع) در بخشهای «انسان در رابطه با خدا»، «سیره انسانی امام رضا و سخنان ایشان»، «انسان در ارتباط با خانواده»، «انسان با جامعه»، «دیگر دوستی»، «انسان با احساس و عاطفه و خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی که همه ما در زندگی تجربه می‌کنیم»، «انسان در رابطه با امید با تمام ناملایمات‌هایی که هر کدام از ما تجربه می‌کنیم» و «عدالت‌ورزی» به همت موسسه آفرینش‌های آستان‌قدس‌رضوی برگزار می‌شود

وی، ضمن ابراز خرسندی از استقبال نویسندگان اظهار داشت: تعداد بالای آثار رسیده نشان از اهمیت این رویداد در بین نویسندگان فارسی‌زبان دارد.

وی افزود: این جشنواره علاوه بر معرفی بهترین داستان کوتاه در سه رتبه، سه بخش مستقل شامل «بهترین شخصیت‌پردازی»، «بهترین طرح داستانی» و «بهترین ایده‌پردازی» را نیز در نظر گرفته است. همچنین، بخش «قلم جوان» ویژه شرکت‌کنندگان تا ۲۵ سال، با اهدای جوایز و برگزاری کارگاه‌های داستان‌نویسی با اساتید برجسته کشوری، فرصتی برای شکوفایی استعداد‌های جوان فراهم کرده است.

دبیرخانه جشنواره همچنین اعلام کرد: در صورت کیفیت مناسب، آثار ارسالی در قالب پادکست و کتاب منتشر و حق‌التالیف صاحبان اثر پرداخت خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.festival ۸.net برای ارسال آثار خود اقدام کنند.