با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی از ۴۰ انجمن اولیا و مربیان نمونه در خانه معلم قم تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، درمراسم تجلیل از انجمنهای اولیا و مربیان استان قم که با حضور ۴۰۰ انجمن اولیا و مربیان استان قم برگزار شد از انجمن اولیا و مربیان ۴۰ مدرسه نمونه استان تجلیل شد.
حجت الاسلام و المسلمین قاسم روانبخش در این مراسم گفت :با توجه به اینکه رشد و پیشرفت دانشآموزان باید در هر دو نهاد آموزشی خانه و مدرسه انجام و کنترل شود، هماهنگی و همسویی فعالیتهای والدین و مربیان اهمیت دو چندانی در تربیت نسل آینده ساز فردای ایران اسلامی پیدا میکند.
انجمن اولیا و مربیان گروهی متشکل از اعضای انتخابی مدرسه و والدین است که با برگزاری جلسات مختلف در طول یک سال تحصیلی در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی دانشآموزان همان مدرسه قدم برمیدارند.